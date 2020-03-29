Фото, которые обсуждают все: полуголая Эмбер Херд в лифте с Илоном Маском через месяц после свадьбы с Джонни Деппом

Звезды / Новости
29 марта 2020
Cosmo

Эмбер Херд и Джонни Депп продолжают свои разбирательства в суде. А оттуда, в свою очередь, в сеть попадают скандальные материалы, которые они используют для обвинений в адрес друг друга. Так, вслед за переписками актера с друзьями, в которых тот грозится убить экс-супругу, и писем, доказывающих, что Эмбер избивала бывшего мужа, в сеть попали пикантные фото, которые теперь обсуждают все. На них видно, как полуголая Херд обнимается с Илоном Маском в лифте пентхауса Деппа всего лишь через месяц после их свадьбы (листай карусель ниже).

Напомним, Депп не раз обвинял бывшую жену в том, что она изменяла ему с Маском, однако та все обвинения опровергала. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, instagram.com/gossipofff
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