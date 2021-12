Грустные итоги: 5 самых громких звездных расставаний 2021 года

Звезды / Новости 20 декабря 2021

Cosmo

В уходящем году кто-то нашел новую любовь, кто-то решил восстановить когда-то угаснувшие чувства, ну а кто-то… пришел к выводу, что им больше не по пути. В этой статье мы собрали 5 самых громких расставаний 2021 года, которые шокировали всех.

Шон Мендес и Камила Кабелло

Расставание Гербер и Элорди стало вторым по счету за ту злосчастную неделю. В то же время об окончании отношений официально объявила еще одна знойная пара — Шон Мендес и Камила Кабелло. Одна из самых ярких пар в музыкальной индустрии радовала поклонников целых два года, а после фото Кабелло с кольцом на безымянном пальце все и вовсе были уверены, что скоро грядет свадьба. Однако Камилла заявила, что она «просто понятия не имеет, на каком пальце носят обручальное кольцо». Несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные заявили, что «их любовь друг к другу как к личностям — сильнее, чем когда-либо». Так что, кажется, они планируют остаться друзьями. Не забываем, что с дружбы и начались их отношения.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Одной из самых обсуждаемых новостей этого года стало воссоединение Джей Ло и Бена Аффлека спустя практически 20 лет после разрыва! Но совсем незадолго до этого все пристально следили за отношениями Джей Ло и Алекса Родригеса, которые даже были помолвлены. Тем не менее, у пары явно не все было гладко — несмотря на помолвку, сначала они решили сделать паузу в отношениях, а через месяц расстались окончательно. Спустя короткое время прогремела новость о возобновлении отношений звезды с Аффлеком. То, что Джей Ло так быстро начала новый (или старый?) роман, не могло не задеть Алекса, ведь, как говорят, он планировал восстановить отношения с Дженнифер.

Кайя Гербер и Джейкоб Элорди

20-летнюю дочь Сидни Кроуфорд и 24-летнего актера Джейкоба Элорди, известного по ролям в «Эйфории» и «Будке поцелуев», называли самой красивой парой Голливуда. Однако сказка продлилась недолго. Осенью поклонники пары заподозрили неладное, когда Кайя удалила все совместные фотографии с Элорди. А спустя некоторое время сразу несколько источников сообщили о том, что звезды расстались. Впрочем, здесь обошлось без драмы — похоже, бывшие влюбленные разошлись вполне мирно.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

А вот здесь, к сожалению, без скандала не обошлось. История отношений Зейна Малика и Джиджи Хадид много лет приковывала к себе внимание своими взлетами и падениями. И вот, казалось бы, в отношениях возлюбленных наконец-то воцарилась идиллия — они вместе воспитывали дочь Хай, которая родилась год назад. И тут, как гром среди ясного неба, появилось новость о том, что мать Джиджи Иоланда обвинила Зейна в домашнем насилии. По ее словам, между ними вспыхнула ссора, и певец ударил ее, когда Джиджи не было дома. Сразу же после этого скандала стало известно, что Зейн и Джиджи больше не вместе.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

А напоследок мы припасли самый громкий брейкап этого года, который поразил абсолютно всех, — Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака! В эпизоде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Ким поделилась проблемами, которые они испытывают в браке. Вся семья поддержала Ким в этом решении. Канье несколько раз заявлял о своем намерении вернуть супругу, однако успехом его попытки не увенчались — на минувшей неделе телезвезда подала документы на расторжение брака и попросила восстановить ее девичью фамилию.

Текст: Ольга Распутняя