«Хочу подякувати за цю нагороду»: Гілларі Клінтон відреагувала на санкції росії

Колишня держсекретарка та перша леді США з 1993 по 2001 рік Гілларі Клінтон відреагувала на санкції, введені рф проти неї та низки ключових посадових осіб США. Так, політична діячка написала твіт, у якому подякувала росії за таку честь у форматі промови на церемонії «Оскар».

«Хочу подякувати російській академії за цю нагороду "За життєві досягнення"», — написала Клінтон.

I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp