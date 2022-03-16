«Хочу подякувати за цю нагороду»: Гілларі Клінтон відреагувала на санкції росії

Звезды / Новости
16 марта 2022
Cosmo

Колишня держсекретарка та перша леді США з 1993 по 2001 рік Гілларі Клінтон відреагувала на санкції, введені рф проти неї та низки ключових посадових осіб США. Так, політична діячка написала твіт, у якому подякувала росії за таку честь у форматі промови на церемонії «Оскар».

«Хочу подякувати російській академії за цю нагороду "За життєві досягнення"», — написала Клінтон.

Нагадаємо, до санкційного списку рф також потрапили президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об`єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прес-секретарка Білого дому Джен Псакі та інші. 

Псакі, до речі, теж прокоментувала санкції росії, які передбачають заборону на в`їзд на територію рф та доступ до банківських рахунків.

«Ніхто з нас не планує туристичних поїздок до росії. Ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ», — зазначила прес-секретарка Білого дому на своєму брифінгу. 

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Фото: facebook.com/hillaryclinton
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