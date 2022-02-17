Ходять чутки: Ірина Шейк та Бредлі Купер знову разом

Звезды / Новости
17 февраля 2022
Cosmo

Здається, всі шанувальники пари Шейк-Купер досі не змирилися з розставанням пари близько трьох років тому. Тим паче, колишні постійно провокували чутки про возз`єднання, зберігаючи хороші стосунки та часто зустрічаючись, щоб разом погуляти зі спільною донькою Леєю.

А нещодавно ЗМІ знову сколихнули чутки про те, що Ірина Шейк та Бредлі Купер разом. Так, за інформацієї преси, зірки разом відсвяткували День святого Валентина. Окрім того, говорять про те, що Бредлі Купер планує з`явитися з Іриною на червоному килимку церемонії «Оскар» та таким чином оголосити про возз`єднання.

Дуже чекаємо!

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Фото: Gettyimages
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