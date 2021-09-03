Ходят слухи: Эд Вествик встречается с 23-летней сводной сестрой Кейт Мосс

Звезды / Новости 3 сентября 2021

Cosmo

Кажется, на горизонте появилась еще одна эффектная звездная пара — как сообщают в западной прессе, 34-летний Эд Вествик, которого мы обожаем за роль Чака Басса культовом сериале «Сплетница», встречается с 23-летней сводной сестрой Кейт Мосс Лотти.

Лотти Мосс на вечеринке GQ

Звезды были замечены вместе на вечеринке в честь вручения премии «Мужчина года» от британского GQ. Как утверждают очевидцы, Эд и Лотти весь вечер открыто флиртовали друг с другом, а затем покинули мероприятие вместе.

Эд Вествик на вечеринке GQ

Впрочем, ни сам актер, который, как были уверены его поклонницы, встречается с 25-летней моделью Тамарой Франческонини, ни его вчерашняя спутница пока слухи никак не прокомментировали.