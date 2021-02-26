Ходят слухи: Эмма Уотсон собирается закончить актерскую карьеру

Звезды / Новости 26 февраля 2021

Cosmo

Поклонников Эммы Уотсон ошарашила новость о том, что 30-летняя звезда решила закончить свою актерскую карьеру. Издание Daily Mail опубликовало комментарий агента звезды о том, что сейчас ее карьера приостановлена и в ближайшее время она не планирует работать над новыми проектами. Поговаривют, что Эмма решила сосредоточиться на личной жизни и почти все свое время проводит со своим женихом Лео Робинтоном.

К счастью, слухи оказались просто слухами. Представитель актрисы Джейсон Вайнберг прокомментировал новость для Entertainment Weekly: «Аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, но ее карьера — наоборот».

Очень ждем новые проекты с любимой актрисой.