Ходят слухи: Кайя Гербер встречается со звездой сериала «Эйфория»

Звезды / Новости 9 сентября 2020

Cosmo

После расставания Кайи Гербер с Питом Дэвидсоном, ей приписывали романы со множеством звезд: от Коула Спроуса до... Кары Делевинь! А сейчас в западных СМИ появилась информация о том, что юная супермодель встречается с Джейкобом Элорди, которого ты точно знаешь по нашумевшему сериалу «Эйфория». Парочка уже несколько раз попадала в объективы папарацци во время свиданий, а на днях Кайя и Джейкоб были замечены по пути на совместный ужин в Малибу (фото смотри здесь).

Несмотря на уверенность поклонников в том, что звезд связывает нечто большее, чем просто дружба, сами они пока никак не комментируют свои отношения. Что же, будем ждать новостей!