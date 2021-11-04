Ходят слухи: Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном

Звезды / Новости
4 ноября 2021
Cosmo

Пока поклонники пары Ким Кардашьян и Канье Уэста все еще надеются на их примирение, в западных СМИ все чаще говорят о новом романе телезвезды. Так, недавно Ким была замечена в компании экс-бойфренда Кайи Гербер, Кейт Бекинсейл и Фиби Дайневор (хотя, на самом деле, список можно продолжать еще долго) Пита Дэвидсона. На днях фотографы подловили звезд в парке аттракционов в Калифорнии — они держались за руки, катаясь на американских горках. А немного позже Ким и Пит снова были замечены вдвоем — в этот раз на романтическом ужине в итальянском ресторане Campania.

Сами звезды, впрочем, слухи о своем романе никак не комментируют. Будем ждать новостей!

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Фото: Gettyimages
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