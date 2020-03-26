Ходят слухи: у Арианы Гранде новый парень

Звезды / Новости 26 марта 2020

Cosmo

В сети давно ходили слухи о том, что сердце певицы Арианы Гранде занято таинственным молодым человеком. Пара очень старательно избегает папарацци, а в период карантина, по сообщениях СМИ, влюбленные все время проводят вместе за стенами дома звезды.

Сегодня издание Just Jared, ссылаясь на TMZ, сообщило, что имя нового бойфренда Арианы Гранде — Далтон Гомес. Парень работает агентом по недвижимости в элитном агентстве и его единственная связь с шоу-бизнесом — фото в Instagram с Майли Сайрус (свой профиль Далтон уже успел закрыть) и, конечно же, роман с Арианой Гранде.