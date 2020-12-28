«Холостяк-11»: названо имя нового главного героя шоу

Звезды / Новости
28 декабря 2020
Cosmo

На днях телеканал СТБ объявил имя главного Холостяка страны, которому Ксения Мишина передает эстафету и за чьей историей зарождения любви мы будем следить весной. 

Им стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Кроме бизнеса, важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. 

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», — говорит Холостяк. 

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви. 

«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», — уверен Михаил.

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Фото: пресс-служба СТБ
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