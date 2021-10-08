Хороша как никогда: Адель впервые за долгое время снялась в фотосессии для глянца

Звезды / Новости
8 октября 2021
Cosmo

Кажется, длительное затишье в жизни Адель закончилось — звезда, которая феноменально преобразилась и завела новый роман, недавно объявила о грядущей премьере и украсила обложки сразу двух версий Vogue — британской и американской.

В фотосессиях для изданий певица примерила невероятно соблазнительные образы от Vivienne Westwood, Valentino, Dolce & Gabbana и не только, которые подчеркнули ее роскошную фигуру, и впервые рассказала о своем разводе, последовавшей за ним тревожности, похудении и новых отношениях. В частности, звезда призналась, что не ставила себе за цель похудеть, она просто занималась спортом, чтобы улучшить свое психологическое состояние. 

«Я поняла, что во время тренировок моя тревожность исчезает. На самом деле, я никогда не хотела похудеть. Я просто думала, что спорт сделает меня более сильной — не только физически, но и психологически», — отметила Адель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Рассказала Адель и освоих отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. По ее словам, они долгое время были друзьями, а встречаться начали только в начале этого года. 

«Он всегда был рядом, я просто не замечала его. Мне нравится быть рядом с ним. Я просто люблю это», — отметила Адель. 

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Фото: instagram.com/adele
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