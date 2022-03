«Хрещена мати панк-року» Патті Сміт переклала гімн України на англійську мову

Патті Сміт, яку називають «хрещеною мамою панк-року» завдяки її альбому «Horses», що мав важливий вплив на формування цього жанру, підтримала Україну, опублікуваши у своєму інстаграм власний творчий переклад українського гімну на англійську мову.

«Це те, що я чула уві сні і те, що цілими днями і ночами крутиться у моїй голові, як трагічний хіт. Сирий переклад гімну України, який народ співає крізь зухвалі сльози», — написала Сміт.

Ось як звучить головна пісня нашого життя за версією Патті Сміт:

Ukraine’s freedom has not perished

nor her glory gone.

Once again all Ukraine’s

fate will smile upon.

Enemies will perish

як dew in the sun.

We shall posess all my people

a free land of our own.

We will lay down soul and body

and show that we are one.

We will stand together for our freedom

none shall rule our home.

Ukraine’s freedom has not perished

nor her glory gone.

We will stand together for our freedom

none shall rule our home.