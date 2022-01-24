Хто стане наступним Джеймсом Бондом?

Звезды / Новости
24 января 2022
Cosmo

З моменту, коли Деніел Крейг оголосив про те, що «007: Не час помирати» стане останнім фільмом про легендарного агента за його участі, фанати не втомлюються дискутувати про те, хто б міг стати достойною заміною актору. Завісу таємниці минулого тижня привідкрила виконавча продюсерка «бондіани» Барбара Брокколі. У бесіді з виданням Deadline вона фактично підтвердила чутки про те, що новим Джеймсом Бондом може стати 49-річний Ідріс Ельба («Тихоокеанський рубіж», «Тор», «Лютер»). 

«Я знаю Ідріса, ми друзі, і він чудовий актор. Ми з ним це обговорювали, проте завжди важко вести переговори, коли маєш діючого актора. Тому поки ми вирішили не квапити події та насолодитися чудовим Деніелом Крейгом на цій посаді, і не збираємося думати або говорити про когось ще», — розповіла Брокколі. 

Також продюсерка франшизи відповіла на закиди тих, хто виступає проти того, щоб новим агентом 007 був темношкірий актор. «Ми хочемо, щоб актор був британцем. Це головне», — відзначила вона. 

Як тобі кандидатура?

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Свобода бути собою:

Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
Реклама
Читайте также
1
Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power
2
Джинсовий total look, зваблива червона сукня та шкіра: три нові ефектні образи Джулії Фокс на Тижні моди в Парижі 
3
Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками
4
15 найяскравіших фешн-моментів принцеси Діани
5
Тренд на шкіру: Хейлі Бібер в найзвабливішій сукні сезону
Звезды / Новости

Вбрання, гості і діджей: усі подробиці весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Головне весілля 2022-го!

Звезды / Новости

Джонні Депп отримав першу головну роль у фільмі після скандалу з екс-дружиною Ембер Герд

Велике повернення. 

COSMO / Тренды

Свобода бути собою: Анна Трінчер і Jerry Heil про самовираження та girl power

Звезды / Новости

Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками

Подружжя скористалося послугами сурогатної матері. 

Звезды / Новости

Емма Робертс та Гаррет Хедлунд розійшлись через рік після народження сина

Дуже шкода. 

Звезды / Новости

Адель неочікувано скасувала концерт-повернення після шестирічної перерви

За добу до оголошеної дати. Що трапилося?

Loading...
Звезды / Новости

Помер 37-річний французький актор Гаспар Ульєль

В результаті нещасного випадку на гірськолижному курорті.

Звезды / Новости

Глядачів обурив новий епізод «І просто так...». Цього разу — через Керрі Бредшоу та додатки для знайомств

Вони назвали його відірваним від реальності.   

Звезды / Новости

Копія мами: 17-річна донька Моніки Беллуччі Дева знялась у чуттєвій фотосессії 

Яблуко від яблуні...

Звезды / Новости

Каньє Вест згадав бойфренда Кім Кардаш'ян Піта Девідсона у новому треці

Звучить доволі загрозливо. 

Звезды / Новости

Нові подробиці: Зейн Малік зраджував Джіджі Хадід з зіркою британського реаліті-шоу

Про це розповіла коханка музиканта.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Дівчина Бреда Пітта» Алія Шокат розповіла правду про стосунки з актором

У новому інтерв`ю.

Звезды / Новости

10 наймиліших фото Джейсона Момоа та Лізи Боне

Будемо сумувати за цією парою!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Найромантичніше відео дня: репер Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс

І вона сказала «так»!

Звезды / Новости

Джейсон Момоа та Ліза Боне вирішили розлучитися після 16-ти років стосунків

Кінець однієї з найромантичніших історій Голлівуду. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Антон Савлепов запускает сольный проект

Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграм.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.