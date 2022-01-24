Хто стане наступним Джеймсом Бондом?

Звезды / Новости 24 января 2022

Cosmo

З моменту, коли Деніел Крейг оголосив про те, що «007: Не час помирати» стане останнім фільмом про легендарного агента за його участі, фанати не втомлюються дискутувати про те, хто б міг стати достойною заміною актору. Завісу таємниці минулого тижня привідкрила виконавча продюсерка «бондіани» Барбара Брокколі. У бесіді з виданням Deadline вона фактично підтвердила чутки про те, що новим Джеймсом Бондом може стати 49-річний Ідріс Ельба («Тихоокеанський рубіж», «Тор», «Лютер»).

«Я знаю Ідріса, ми друзі, і він чудовий актор. Ми з ним це обговорювали, проте завжди важко вести переговори, коли маєш діючого актора. Тому поки ми вирішили не квапити події та насолодитися чудовим Деніелом Крейгом на цій посаді, і не збираємося думати або говорити про когось ще», — розповіла Брокколі.

Також продюсерка франшизи відповіла на закиди тих, хто виступає проти того, щоб новим агентом 007 був темношкірий актор. «Ми хочемо, щоб актор був британцем. Це головне», — відзначила вона.

Як тобі кандидатура?