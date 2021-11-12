Хто став найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією People

Звезды / Новости 12 ноября 2021

Cosmo

Минулого тижня в мережі з`явилась інсайдерська інформація про те, що найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією People, найімовірніше, стане 40-річний актор Кріс Еванс. Однак, прогнози не справдилися. Насправді цього звання удостоївся 52-річний Пол Радд, якого ми знаємо за фільмами Marvel про «Людину-мураху». За словами актора, він спочатку не повірив у це та двічі перечитав лист, в якому йому повідомили новину. Здивована була і дружина Радда.

«Коли вона відійшла від шоку та посміялась, сказала, що вони все зробили правильно. Це було дуже мило. Можливо, вона говорила неправду, але що ще вона мала сказати», — каже Пол.

Як тобі вибір?