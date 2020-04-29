Идеальная пара: 10 самых романтичных (и редких) фотографий принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 29 апреля 2020

Cosmo

Ровно 9 лет назад мир увидел одну из самых красивых свадебных церемоний 21-го века — внук королевы Елизаветы принц Уильям и Кейт Миддлтон официально стали мужем и женой. С тех пор у пары родились трое замечательных детей, а мы с восхищением продолжаем наблюдать за их совместными выходами в свет. Специально к годовщине свадьбы Уильяма и Кейт мы собрали 10 самых романтичных фото пары.

Свадебное фото

Этот снимок хоть и не редкость, но он безумно трогательный и красивый. Согласись, выглядит почти как кадр из мультфильма Disney.

Фото в машине

Еще одно фото со свадьбы. Счастливая пара в окружении 1900 гостей (да-да, именно столько людей официально посетило торжество). Ты только посмотри на лучезарную Кейт. Какая же все-таки красотка.

Эмоции во время Олимпийских игр

Этот снимок был сделан во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Счастливые Кейт и Уильям на велодроме наблюдают за играми.

Игра в поло

В тот день Кейт не только пришла поддержать Уильяма, но и трогательно поздравила его с победой. Ты только посмотри, как это мило!

Держась за руки

Кейт и Уильям соблюдают протокол на публике. Сейчас, как и в начале отношений, их сложно поймать за объятиями или даже держащимися за руки. Поэтому мы в восторге от этого фото.

Рождение первенца

Первый снимок Кейт и Уильяма с малышом Джорджем. Счастливые родители и маленький принц.

Забавное фото с благотворительных соревнований

Уильям и Кейт часто посещают мероприятия вместе. Этот снимок был сделан во время благотворительных соревнований по плаванью. Супруги не только наблюдали за процессом, но и дурачились, как обычная влюбленная пара.

Восхождение на гору

Во время визита в Индию пара посещала не только официальные мероприятия. В рамках ознакомительной экскурсии Уильям и Кейт поднялись на одну из вершин Бутана.

Редкий момент во время официального мероприятия

Как мы уже говорили ранее, супруги строго придерживаются протокола. Они редко позволяют себе проявллять чувства на публике. Вот один из моментов, когда принц все-таки не удержался.

Счастливое семейство

Просто одно из самых счастливых и милых фото Кейт и Уильяма вместе с Джорджем. Идеальная семья, не правда ли?