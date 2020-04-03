Идеальная пара: стало известно, с кем из «Друзей» у Дженнифер Энистон был тайный роман на съемочной площадке

Звезды / Новости 3 апреля 2020

Cosmo

Спустя 26 лет после выхода на телеэкраны легендарного сериала «Друзья» то и дело выясняются новые интересные подробности об отношениях актеров на съемочной площадке. Так, недавно стало известно, что Мэттью Перри (Чендлер) на самом деле был влюблен в свою экранную жену Кортни Кокс (Моника). И более того — что он до сих пор так и не смог забыть ее.

А как выяснилось на днях, у Дженнифер Энистон (Рэйчел) и Дэвида Швиммера (Росс) и вовсе был роман во время съемок! Об этом инсайдер рассказал изданию Life & Style. По его словам, звезды встречались с перерывами целых четыре года — аж до того момента, пока актриса не встретила своего первого мужа Брэда Питта.

Что же, мы подозревали, что просто сыграть такие чувства, как у Рэйчел и Росса, невозможно!