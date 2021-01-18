Именинница дня: Екатерина Кухар — о пяти главных правилах в балете, которые помогают ей и в жизни

Звезды / Новости 18 января 2021

Cosmo

В понедельник, 18 января, свой день рождения отмечает одна из самых ярких звезд современного балета — прима-балерина Национальной оперы Украины, а также и.о. директора главного хореографического вуза страны Екатерины Кухар. Изящная и невесомая, словно тающая фигура в воздухе — это первое впечатление, которое Катерина производит на сцене и при личной встрече. Словно из другой вселенной. Но за легкостью и воздушностью прячется стальной стержень. В балете слабые не выживают, ведь это бесконечная физическая и эмоциональная нагрузка. Как же ей удается добиваться успеха во всем, за что она берется?

В эксклюзивном материале Cosmo.ua — принципы и правила Екатерины Кухар, позаимствованные из мира балета, которые она использует в повседневной жизни.

О тонусе и лени

«Никогда не позволяю себе полениться. Конечно, у всех бывают минуты слабости и я, иногда, даю себе возможность, на один день, расслабиться, но не больше. Иначе мышцы теряют тонус, а когда его теряешь, возвращаться в обойму очень сложно. Появляется ощущение лени. Все очень взаимосвязано, чем больше тонус, тем в жизни я больше успеваю и это касается не только балета. Когда нет нужных физических нагрузок, лень буквально поглощает. Если ты даешь себе слабину в одном, автоматически расслабляешься и в других вещах. В умственной деятельности у меня те же правила, также важно держать «мышцы» в тонусе».

Планирование

«Привычка все планировать очень помогает. У меня есть блокнот, в котором всегда все четко расписано. Без режима человеку сложно чувствовать гармонию и счастье в жизни. Правильно организованная жизнь дает ощущение спокойствия и уверенности. Поначалу может быть сложно организовать и структурировать свое время, но это нужно сделать.

Всегда четко понимаю свой день. Бывают периоды в жизни, когда планирование жесткое, а бывает гибкое. Например, сейчас такой период, когда оно жесткое. Выходных у меня вообще нет. В воскресенье – выходной в училище, но не в театре, понедельник — выходной в театре, но не в училище. Все остальные дни, включая субботу, работаю в первую половину дня до 13 в театре, а затем еду в училище. Встаю в 7 утра, ложусь в 12 вечера.

Несмотря на то, что режим сложный, мне нравится дело, которым занимаюсь. Меня мотивирует позитивная реакция детей и родителей. За 4 месяца мне удалось начать ремонт в училище, без дополнительного государственного финансирования, сделать ремонт в 8 раздевалках, в 3 уборных и в 2 душевых комнатах, которые к слову не работали более 30 лет, еще когда я была студенткой».

Дисциплина

«Утро артистов балета начинается с «классики» — это ежедневный экзерсис, который идет от часа до полутора и включает в себя классические упражнения возле станка, середина, прыжки и пуанты. Только потом артисты приступают к репетициям. Это завтрак нашего тела и в то же время — самодисциплина. Иногда артисту хочется пропустить «классику»: «Ой, я сегодня не успел», «Ой, у меня, наверное, не получится…». Артисты, которые пропускают классику, очень быстро выходят из формы, начинают хуже танцевать. Те, кто нарушает дисциплину в этом вопросе, быстро сходят с дистанции. И так в жизни и в других делах, система и дисциплина всегда дают позитивный результат».

Об источнике силы

«Моя сила в людях, которые меня окружают и любят. К самым главным достижениям в жизни приходят командой, как в балете, так и в жизни. Хотя на сцене видны только артисты, но нужно помнить, что за кулисами есть люди, чья работа не менее важна».

Смелость

«В балете, как и в жизни, есть два типа людей — ведущие и ведомые. Первые — лидеры, задают тон группе, их ставят в первую линию, по центру, для того, чтоб остальные подтягивались за ними. Вторые наследуют и копируют их. Так и в жизни, есть смелые люди, которые выступают флагманами, которые готовы задавать ритм и брать ответственность, а есть те, кто всю жизнь предпочитает смотреть на жизнь других и стараться что-то за ними повторять».