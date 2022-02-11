«Impossible is Nothing»: українські спортсменки Анжеліка Терлюга, Людмила Лузан та Наталія Морквич знялись у новій кампанії adidas

Мода / Fashion news
11 февраля 2022
Cosmo

adidas починає наступний розділ кампанії «Impossible is Nothing» і представляє нові моделі, створені змінювати звичне уявлення про спортивний одяг. Героїнями локальної кампанії стали каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниця-каноїстка Людмила Лузан та фехтувальниця на візках Наталія Морквич.

Колекція спортивних бра adidas створена спільно з провідними жінками-спортсменками, а також за участю команди вчених, які вивчили вплив правильної підтримки грудей на здоров`я та результати у спорті. Згідно з дослідженням adidas та Портсмутського університету, неправильно підібрані бра здатні викликати небезпечні розтягнення шкіри, а також зміщення грудей під час інтенсивних фізичних навантажень. Бра будуть представлені в трьох основних лінійках: STUDIO для тренувань легкої та середньої інтенсивності, TRAIN для занять середньої інтенсивності, а також RUN — для кардіотренувань та бігу.

Моделі виготовлені з дихаючого матеріалу з технологією AEROREADY. Спеціальна конструкція дозволяє регулювати посадку, рівномірно розподіляючи навантаження, а гладкі внутрішні шви запобігають натиранню.

До нової колекції adidas увійшли силуети спортивних бра, що дозволяють підібрати модель залежно від індивідуальних потреб та типів навантаження. Три основні лінії:

Бра COREFLOW LUXE STUDIO для тренувань легкої та середньої інтенсивності

Безшовний силует, натхненний одягом для заняття балетом та виконаний з еластичного матеріалу adidas adisoft. Модель дарує підтримку, повторюючи вигини тіла, і не перешкоджає рухам. Бра STUDIO чудово підійде для таких тренувань, як йога чи пілатес.

Бра POWERIMPACT LUXE TRAINING для тренувань середньої інтенсивності

Модель TRAINING забезпечує ще більшу підтримку грудей завдяки високому вирізу та вставці, що знімається та регулює обхват виробу. Силует виконаний з гладкого еластичного матеріалу adidas adiflex із сітчастими вставками. Безшовні краї дозволяють знизити ризик подразнення шкіри.

Бра IMPACT LUXE RUN для високоінтенсивних тренувань

Силует розроблений спеціально для кардіотренувань та бігу. Спеціальна конструкція дозволяє регулювати посадку, рівномірно розподіляючи навантаження, а гладкі внутрішні шви запобігають натиранню. Новий дихаючий матеріал adiform з технологією AEROREADY дарують легкість та відводять вологу, зберігаючи відчуття комфорту та сухості.

В рамках кампанії «Impossible is Nothin» adidas представить відео «I`m Possible», яке буде доступне з 14 лютого на сторінці instagram.com/adidasukraine.

Колекція спортивних бра вже доступна у магазинах adidas та на сайті adidas.ua.

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