История любви на берегу океана: Etolubov презентовала видео «Манго»

Звезды / Новости 12 ноября 2021

Cosmo

Уходящий год Etolubov завершает на высокой ноте! С момента своего появления в конце января с хитовой песней «Загадала» певица взяла впечатляющий темп. Сегодня выходит уже шестой ее сингл и третий видеоклип на песню под названием «Манго».

Интересно, что это уже третья работа Etolubov вместе с известным режиссером Аланом Бадоевым. Еще в марте, после выхода дебютного клипа «Ты такой», Алан говорил, что это не просто клип, а введение во Вселенную певицы и намекал на то, что полное представление об этой Вселенной даст трилогия их совместных видео.

Так и случилось. В июле мы увидели нежную, чувственную работу «Пионы», где Etolubov раскрылась в дуэте со звездой шоу «Танцы со Звездами» Вовой Раковым. А сегодня настал момент для кульминации и развязки.

«Манго» — третья и самая эффектная работа певицы и Алана Бадоева. Клип снимали на Сейшелах.

«Съемки стали для нас настоящим испытанием!», — вспоминает Etolubov. «Мы снимали четверо суток в нон-стоп режиме. Взбирались на высокие, скользкие камни. Ведь там каждые 20 минут идет дождь. А нам нужно выполнять сложную хореографию. Я понимала, что одно неосторожное движение и можно сорваться вниз. Нас накрывали волны. Ребята чудом спасали технику. В общем, сплошной экстрим! Но чего не сделаешь ради красивого кадра?».

Стоит добавить, что «Манго» выйдет сразу на нескольких языках и в двух версиях. Саунд-продюсером украинской версии сингла выступил Евгений Филатов (The Maneken).