История любви на берегу океана: Etolubov презентовала видео «Манго»

Звезды / Новости
12 ноября 2021
Cosmo

Уходящий год Etolubov завершает на высокой ноте! С момента своего появления в конце января с хитовой песней «Загадала» певица взяла впечатляющий темп. Сегодня выходит уже шестой ее сингл и третий видеоклип на песню под названием «Манго». 

Интересно, что это уже третья работа Etolubov вместе с известным режиссером Аланом Бадоевым. Еще в марте, после выхода дебютного клипа «Ты такой», Алан говорил, что это не просто клип, а введение во Вселенную певицы и намекал на то, что полное представление об этой Вселенной даст трилогия их совместных видео. 

Так и случилось. В июле мы увидели нежную, чувственную работу «Пионы», где Etolubov раскрылась в дуэте со звездой шоу «Танцы со Звездами» Вовой Раковым. А сегодня настал момент для кульминации и развязки. 

«Манго» — третья и самая эффектная работа певицы и Алана Бадоева. Клип снимали на Сейшелах. 

«Съемки стали для нас настоящим испытанием!», — вспоминает Etolubov. «Мы снимали четверо суток в нон-стоп режиме. Взбирались на высокие, скользкие камни. Ведь там каждые 20 минут идет дождь. А нам нужно выполнять сложную хореографию. Я понимала, что одно неосторожное движение и можно сорваться вниз. Нас накрывали волны. Ребята чудом спасали технику. В общем, сплошной экстрим! Но чего не сделаешь ради красивого кадра?». 

Стоит добавить, что «Манго» выйдет сразу на нескольких языках и в двух версиях. Саунд-продюсером украинской версии сингла выступил Евгений Филатов (The Maneken). 

3 5 2
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Образ дня: Пэрис Хилтон в потрясающе красивом свадебном платье Oscar de la Renta
2
Назван самый сексуальный мужчина года по версии People
3
7 лучших образов с красной дорожки CFDA Fashion Awards 2021
4
Lady in red: Меган Маркл в платье с длинным шлейфом и глубоким декольте на гала-вечере в Нью-Йорке
5
Этой зимой носим меховые панамы вместо шапок, как Эльза Хоск
Звезды / Новости

Случайность или заговор: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из сети

Очень странно.

Звезды / Новости

Самая красивая невеста: Пэрис Хилтон в свадебном платье Oscar de la Renta

Звезда вышла замуж за своего бойфренда Картера Реума.  

Звезды / Новости

Хто став найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією People

Це не Кріс Еванс, як всі думали!

Звезды / Новости

«Почему я не кричала? Кто научил меня не кричать?»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

В своей книге «Мое тело».

Stay home with Cosmopolitan
1
Что делать с выпадением волос после Covid-19: 5 советов
2
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
3
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
4
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
5
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
Звезды / Новости

Пара на миллион: Леди Гага и Адам Драйвер на премьере фильма «Дом Гуччи» в Лондоне

Затмили всех.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Что мне сделать — исчезнуть?» Сара Джессика Паркер ответила критикам своей внешности

Браво!

Читайте также
1
Родные Ким Кардашьян обеспокоены ее романом с Питом Дэвидсоном - они переживают за Канье Уэста
2
«У жінки повинні бути гроші та власна кімната, якщо вона збирається займатися красним письменством»: про фемінізм у літературі
3
Новинка от Converse и Милли Бобби Браун — кастомные кеды
4
20 продуктов для улучшения настроения
5
Вышел официальный трейлер фильма «Быть Рикардо» с Николь Кидман и Хавьером Бардемом
Звезды / Новости

Новость дня: Канье Уэст встречается с 22-летней моделью

Новая пара!

Звезды / Новости

Легендарное «платье мести» и невероятное сходство: новые фото Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Как две капли воды!

Звезды / Новости
Это интересно

На Airbnb можно арендовать квартиру Кэрри Брэдшоу — всего за 23 доллара в сутки

Мечта всех поклонниц сериала «Секс в большом городе».

Звезды / Новости

Ходят слухи: Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвидсоном

Как тебе эта пара?

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Она сказала «да»: Кристен Стюарт сообщила о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер

Поздравляем!

Звезды / Новости

Вся в маму: 17-летняя дочь Моники Беллуччи Дева снялась в откровенной фотосессии 

Ну очень красивая.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Это официально: Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались

Не опять, а снова.

Звезды / Новости

Чистое золото: Анджелина Джоли снялась в потрясающе красивой фотосессии в винтажном платье Valentino

Взгляд не отвести!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Зейн Малик поднял руку на мать Джиджи Хадид

Ходят слухи, что Джиджи и Зейн больше не вместе.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.