Итоги года: 10 самых популярных звезд 2021-го

Звезды / Новости
3 декабря 2021
Cosmo

Декабрь — самое время подводить итоги года по всем фронтам. Так, IMDb назвали топ-10 самых популярных звезд 2021-го. Рейтинг составили на основе диаграммы STARmeter. По информации на сайте это: «10 звезд, которые неизменно занимали самые высокие позиции в таблице IMDbPro STARmeter в течение всего года». А еще именно их чаще всего искали зрители на платформе. Приятно, что большинство актеров в рейтинге — восходящие звезды, с которыми, мы уверены, мир увидит еще много классных проектов.

Первую позицию неожиданно заняла Элизабет Олсен («ВандаВижен»). Сразу за ней — звезда «Бриджертонов» ‎Реге Пейдж. А почетное третье место в рейтинге заняла Флоренс Пью, которая сыграла в супергеройском фильме Marvel «Черная вдова».

Среди замых популярных звезд IMDb также Ана Де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александа Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс.

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