Из первых уст: Дженнифер Энистон рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом

Звезды / Новости
24 июня 2021
Cosmo

С момента фееричной встречи Дженнифер Энистон и Брэда Питта на красной дорожке SAG Awards 2020, а также их последующей работы над совместным проектом, поклонники экс-супругов не перестают надеяться на их воссоединение. Сама же актриса признает, что поддерживает с бывшим мужем теплые отношения, однако слухи о возможном возобновлении их романа не комментирует. 

В очередной раз звезда прокомментировала статус их с Питтом отношений на днях — в эфире радио SiriusXM. «Мы с Брэдом приятели, друзья. Мы общаемся, в этом нет абсолютно ничего странного», — отметила Дженнифер. 

Расставила все точки над «i».

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Фото: Gettyimages
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