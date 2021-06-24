Из первых уст: Дженнифер Энистон рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом

Звезды / Новости 24 июня 2021

Cosmo

С момента фееричной встречи Дженнифер Энистон и Брэда Питта на красной дорожке SAG Awards 2020, а также их последующей работы над совместным проектом, поклонники экс-супругов не перестают надеяться на их воссоединение. Сама же актриса признает, что поддерживает с бывшим мужем теплые отношения, однако слухи о возможном возобновлении их романа не комментирует.

В очередной раз звезда прокомментировала статус их с Питтом отношений на днях — в эфире радио SiriusXM. «Мы с Брэдом приятели, друзья. Мы общаемся, в этом нет абсолютно ничего странного», — отметила Дженнифер.

Расставила все точки над «i».