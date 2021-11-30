Кадры из романтического фильма: счастливые Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой Леей

Звезды / Новости 30 ноября 2021

Cosmo

Совсем недавно в сети снова заговорили о воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера — поводом послужили фото, на которых бывших возлюбленных запечатлели во время прогулки на Манхэттене. Тогда со звездами не было их дочери, что вызвало вопросы поклонников, которые привыкли видеть звезд вместе лишь в компании Леи, и, более того, модель нежно держала экс-бойфренда под руку.

А вчера семья попала в объективы папарацци в полном составе. На снимках Ирина и Брэдли держат дочь за руки, счастливо улыбаются, дурачатся и выглядят такими же влюбленными, как и несколько лет назад (фото ищи здесь).

Как думаешь, можно считать эти кадры официальным подтверждением того, что эти двое снова вместе?