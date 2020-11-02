Как две капли воды: Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин — и их просто не отличить

Звезды / Новости 2 ноября 2020

Cosmo

Пока Джиджи Хадид и Зейн Малик отмечали Хэллоуин со своей крошечной дочкой, для которой праздник в этом году стал первым, Кендалл Дженнер устроила громкую вечеринку — с эффектными перевоплощениями и звездными гостями, среди которых были замечены The Weeknd, Джастин и Хейли Бибер, Кайли Дженнер, Канье Уэст, Ким Кардашьян и не только.

Сама модель появилась на празднике в образе Памелы Андерсон в боевике 1996-го года «Не называй меня малышкой» (Barb Wire), примерив эффектный блонд, идентичный бьюти-образ и сексуальный наряд из кожи.

В комментариях к фото мнения подписчиков Кендалл разделились: одни засыпали комплиментами ее праздничный образ, другие же — раскритиковали за масштабную вечеринку во время пандемии. А ты что скажешь?