Как две капли воды: подросший принц Луи поразил сходством со старшим братом на новых фото
Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям заняты королевскими делами, их младший сын находится под присмотром няни, и им явно не приходится скучать вместе. Так, на днях принц Луи был замечен в Музее науки в Лондоне в сопровождении Марии Терезы Туррион Борралло — подросший малыш внимательно разглядывал экспонаты и выглядел очень увлеченным.
Публикация от royal family (@european_royal_families20) 24 Янв 2020 в 1:10 PST
В комментариях под фото, которые появились в сети, пользователи в очередной раз отметили, что принц Луи — просто копия своего старшего брата Джорджа. И мы не можем не согласиться — их не отличить!