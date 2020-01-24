Как две капли воды: подросший принц Луи поразил сходством со старшим братом на новых фото

Звезды / Новости 24 января 2020

Cosmo

Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям заняты королевскими делами, их младший сын находится под присмотром няни, и им явно не приходится скучать вместе. Так, на днях принц Луи был замечен в Музее науки в Лондоне в сопровождении Марии Терезы Туррион Борралло — подросший малыш внимательно разглядывал экспонаты и выглядел очень увлеченным.

В комментариях под фото, которые появились в сети, пользователи в очередной раз отметили, что принц Луи — просто копия своего старшего брата Джорджа. И мы не можем не согласиться — их не отличить!