Как две капли воды: в сети появилось новое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Поначалу пользователи сети восприняли новость о том, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер», скептически. Однако первый же кадр с актрисой в роли королевы сердец покорил абсолютно всех — и поклонники, и даже хейтеры отметили невероятное сходство Кристен и леди Ди.

Закрепило успех еще одно фото, которое появилось в сети на днях. На нем Стюарт, как две капли воды похожая на принцессу Диану, позирует с репликой ее легендарного помолвочного кольца, которое сейчас носит Кейт Миддлтон.

That sapphire.

Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER.

Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc