Как две капли воды: в сети появилось новое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Звезды / Новости
26 марта 2021
Cosmo

Поначалу пользователи сети восприняли новость о том, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер», скептически. Однако первый же кадр с актрисой в роли королевы сердец покорил абсолютно всех — и поклонники, и даже хейтеры отметили невероятное сходство Кристен и леди Ди. 

Закрепило успех еще одно фото, которое появилось в сети на днях. На нем Стюарт, как две капли воды похожая на принцессу Диану, позирует с репликой ее легендарного помолвочного кольца, которое сейчас  носит Кейт Миддлтон. 

А ты что скажешь: похожа или нет? 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, Twitter
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