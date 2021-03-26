Как две капли воды: в сети появилось новое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Поначалу пользователи сети восприняли новость о том, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер», скептически. Однако первый же кадр с актрисой в роли королевы сердец покорил абсолютно всех — и поклонники, и даже хейтеры отметили невероятное сходство Кристен и леди Ди.
Закрепило успех еще одно фото, которое появилось в сети на днях. На нем Стюарт, как две капли воды похожая на принцессу Диану, позирует с репликой ее легендарного помолвочного кольца, которое сейчас носит Кейт Миддлтон.
That sapphire.— NEON (@neonrated) March 25, 2021
Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER.
Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc
А ты что скажешь: похожа или нет?