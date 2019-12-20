Как это будет: Никита Добрынин раскрыл подробности будущей свадьбы с Дашей Квитковой

Звезды / Новости 20 декабря 2019

Cosmo

За отношениями Никиты Добрынина и победительницы шоу «Холостяк» Даши Квитковой следят все и, конечно же, интересуются тем, когда же влюбленные сыграют свадьбу. Каким себе представляет день бракосочетания с Дашей сам Никита, он рассказал за кулисами шоу Нового канала «Шалена зірка».

«Я думаю, что брак — это развитие любых серьезных отношений. А наша свадьба точно не будет супермасштабной. Хочется что-то романтическое, теплое и семейное, в кругу близких друзей. Возможно, где-то в Италии или Испании», — признался Никита.

«Мне кажется, что мы, мужчины, относимся к таким романтическим событиям более практично и прагматично. Я не готов настолько тщательно продумывать фасон своего смокинга. Для меня главное — с кем и где этот праздник будет происходить. Детали оставляю все-таки девушкам, ведь учитывать все мелочи — это их прерогатива», — добавил телеведущий.

В шоу «Шалена зірка» Никита Добрынин был в группе поддержки у Славы Каминской, игравшей против Амадора Лопеса.

