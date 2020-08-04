Как Кейт Миддлтон, королева Елизавета и другие поздравили Меган Маркл с днем рождения

Звезды / Новости 4 августа 2020

Cosmo

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл отмечает 39-летие. В важный день свои поздравления в адрес супруги принца Гарри в своих Instagram-аккаунтах оставили Елизавета II, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и не только. Королева, в частности, опубликовала совместное фото с Меган и сопроводила его теплыми словами: «Желаю счастливого дня рождения герцогине Сассекской».

В подписи к снимку также упомянули, что это знаковое фото было сделано во время совместного визита Елизаветы II и Меган Маркл в Честер в 2018 году.

Герцоги Кембриджские также не забыли про важный день, оставив в своем официальном аккаунте фото Меган, сделанное во время одного из официальных визитов, и также пожелав ей «счастливого дня рождения». Примечательно, что все члены королевской семьи, поздравивившие сегодня Маркл, продолжают употреблять по отношению к ней титул «герцогиня Сассекская».

Присоединяемся ко всем поздравлениям!