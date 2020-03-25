Как не заразиться коронавирусом: 6 правил, которых придерживаются Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри, как и обещали в своем официальном заявлении, продолжают информировать своих поклонников обо всем, что нужно знать о коронавирусе. В частности, о том, как себя вести, чтобы не заразиться Covid-19 и не передать его другим. Список из шести главных правил поведения в это непростое время от ВОЗ супруги опубликовали в своем официальном Instagram-аккаунте вместе с фото врачей, которые призывают всех оставаться дома (листай карусель ниже).
Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 24 Бер 2020 р. о 12:26 PDT
Итак, вот что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом и не передать его другим:
- Регулярно мыть руки
- Н трогать руками лицо (нос, рот и глаза)
- Соблюдать правила гигиены дыхательных путей.
- Придерживаться социального дистанциирования
- В случае возникновения симптомов, сразу же обращаться за медицинской помощью
- Следить за новой официальной информацией о Covid-19 и следовать рекомендациям специалистов в своей стране
Мы не преувеличим, если скажем, что эти правила стоит выучить наизусть каждой из нас — и тогда у нас все получится!