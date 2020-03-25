Как не заразиться коронавирусом: 6 правил, которых придерживаются Меган Маркл и принц Гарри

Звезды / Новости
25 марта 2020
Cosmo

Меган Маркл и принц Гарри, как и обещали в своем официальном заявлении, продолжают информировать своих поклонников обо всем, что нужно знать о коронавирусе. В частности, о том, как себя вести, чтобы не заразиться Covid-19 и не передать его другим. Список из шести главных правил поведения в это непростое время от ВОЗ супруги опубликовали в своем официальном Instagram-аккаунте вместе с фото врачей, которые призывают всех оставаться дома (листай карусель ниже).

Итак, вот что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом и не передать его другим:

  1. Регулярно мыть руки
  2. Н трогать руками лицо (нос, рот и глаза)
  3. Соблюдать правила гигиены дыхательных путей.
  4. Придерживаться социального дистанциирования
  5. В случае возникновения симптомов, сразу же обращаться за медицинской помощью
  6. Следить за новой официальной информацией о Covid-19 и следовать рекомендациям специалистов в своей стране

Мы не преувеличим, если скажем, что эти правила стоит выучить наизусть каждой из нас и тогда у нас все получится!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/sussexroyal, Gettyimages
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