Как не заразиться коронавирусом: 6 правил, которых придерживаются Меган Маркл и принц Гарри

Звезды / Новости 25 марта 2020

Cosmo

Меган Маркл и принц Гарри, как и обещали в своем официальном заявлении, продолжают информировать своих поклонников обо всем, что нужно знать о коронавирусе. В частности, о том, как себя вести, чтобы не заразиться Covid-19 и не передать его другим. Список из шести главных правил поведения в это непростое время от ВОЗ супруги опубликовали в своем официальном Instagram-аккаунте вместе с фото врачей, которые призывают всех оставаться дома (листай карусель ниже).

Итак, вот что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом и не передать его другим:

Регулярно мыть руки Н трогать руками лицо (нос, рот и глаза) Соблюдать правила гигиены дыхательных путей. Придерживаться социального дистанциирования В случае возникновения симптомов, сразу же обращаться за медицинской помощью Следить за новой официальной информацией о Covid-19 и следовать рекомендациям специалистов в своей стране

Мы не преувеличим, если скажем, что эти правила стоит выучить наизусть каждой из нас — и тогда у нас все получится!