Правильное питание, уход за кожей и мейкап: учимся всем секретам красоты у профессионалов

Красота / Новинки 5 марта 2021

Cosmo

Весна — время обновления, когда всем нам хочется сиять, расцветать после холодной зимы и выглядеть на все сто. Начать рекомендуем с грамотного ухода за кожей и правильного питания, которые способны творить чудеса с нашей внешностью! Ну и, конечно же, идеального мейкапа. Всем тонкостям комплексного ухода за собой и секретам безупречного профессионального макияжа ты можешь научиться, заручившись помощью Muma Beauty Academy.

Онлайн-курс от Muma&Bomond «Правильное питание, уход за кожей и мейкап», который состоит из 16 занятий (21 день), будет полезен каждой девушке. Косметолог, нутрициолог, тренер по фейс-фитнесу и визажист научат подбирать продукты для кожи, помогут составить план питания и не только. Приятный бонус: каждый участник курса может получить Beauty Box от Bomond в подарок!

Старт уже скоро — 9 марта! Обучение на курсе можно подарить близким — это будут бесценные знания и вклад в красоту и здоровье. Правильный уход за собой и секреты от профессионалов станут прекрасным дополнением к празднику. Пусть каждая девушка сияет и выглядит безупречно!

Записаться на курс можно здесь.