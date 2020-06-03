Как в 70 выглядеть на 35: Вера Вонг поделилась неожиданными секретами своей вечной молодости

Звезды / Новости
3 июня 2020
Cosmo

Вера Вонг фигура фото

В последнее время в сети активно обсуждают внешность Веры Вонг — 70-летняя модная легенда поражает поклонников своей невероятно стройной фигурой и отсутствием морщин на новых фото в Instagram. И пока мы гадали, в чем кроется секрет дизайнера, этот вопрос ей напрямую задала одна из подписчиц.

Вера Вонг фигура

«В работе, сне, коктейлях с водкой и минимальном пребывании на солнце», — ответила ей Вера. Коротко, ясно и... очень неожиданно! Впрочем, в интервью для различных изданий звезда рассказывала о своем питании и образе жизни немного больше

Вера Вонг секреты молодости

Так, Вонг не раз признавалась, что никогда не пропускает приемы пищи, предпочитая на завтрак йогурт или омлет с тостами, на обед — рыбу или курицу с овощами, а на ужин — китайскую еду. Из напитков Вера предпочитает простую чистую воду (коктейли, как мы поняли, — не в счет!). Но одним из своих главных секретов молодости Вонг считает, конечно же, гены. 

Вера Вонг фото 2020

Просто невероятная!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/verawang
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