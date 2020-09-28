Какие взрослые: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото с подросшими детьми в Instagram 

Звезды / Новости
28 сентября 2020
Cosmo

В последнее время Кейт Миддлтон и принц Уильям нечасто публикуют в соцсетях фото своих детей. Тем больший резонанс вызывают такие редкие кадры, которыми герцоги Кембриджские поделились в своем официальном Instagram-аккаунте вчера — на них все семейство позирует в компании натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо в саду Кенсингтонского дворца.Там же состоялся камерный показ его нового фильма «Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете».

Ты только посмотри, как выросли Джордж, Шарлотта и Луи! 

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Фото: Gettyimages, instagram.com/kensingtonroyal
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