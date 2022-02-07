Камілла Паркер-Боулз отримає статус королеви-консорта після коронації принца Чарльза

Звезды / Новости 7 февраля 2022

Cosmo

У неділю, 6 лютого, королева Великобританії Єлизавета II відзначила 70-річчя свого перебування на престолі, тим самим встановивши рекорд — жоден попередній монарх країни не правив так довго. У своєму святковому зверненні королева зазначила, що хотіла б, щоб дружина її сина Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла Паркер-Боулз, отримала титул королеви-консорта після того, як він стане королем.

«Я знаю, що коли свого часу мій син принц Чарльз стане королем, ви підтримаєте його та його дружину Каміллу так само, як підтримували мене. І я щиро хотіла б, щоб коли цей час настане, Камілла здобула титул королеви-консорта та продовжувала свою віддану службу країні», — заявила Єлизавета ІІ.

Представник принца Чарльза відзначив, що він та його дружина були дуже зворушені рішенням королеви. А ось безліч прихильників королівської родини, які досі вважають Каміллу «розлучницею», його не схвалили.

А ти що думаєш?