«Камінь, з яким гралася маленька дівчинка, насправді був уламком бомби»: Анджеліна Джолі присвятила пост в Instaram своєму візиту до Львова та українським дітям

Звезды / Новости 5 мая 2022

Cosmo

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, опублікувала новий пост в Instagram — у ньому вона показала декілька фото, зроблених від час поїздки, і розповіла про те, як війну переживають українські діти.

«Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали «особливий камінь», який знайшла маленька дівчинка. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не розуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. Коли ви тримаєте його у вашій долоні, то відчуваєте, що він нерівний і важчий, ніж ви думали. Його блиск і незвичайність привернули увагу дитини», — написала Джолі.

Акторка також розповіла про дітей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську:

«Багатьом дітям, яких я зустріла і які були поранені під час вибуху на вокзалі в Краматорську, нещодавно видалили уламки. Це важкий і болісний процес. Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, було надто небезпечно видаляти, і деякі залишилися всередині дитячих тіл».

Джолі зазначила, що українські діти отримують не лише фізичні, а й психічні травми.

«Боротьба за припинення війни, подібна до тієї, що вибухнула в Україні, — це боротьба за зменшення кількості вбитих, поранених, переміщених і травмованих щодня людей», — завершила свій пост зірка.