Каньє Вест повернув Кім Кардаш'ян другу частину домашнього секс-відео за її участі

Звезды / Новости
26 января 2022
Cosmo

У 2007-му році у мережу злили домашнє секс-відео з Кім Кардаш`ян та її колишнім бойфрендом Реєм Джеєм у головних ролях. Скандальний ролик, зроблений парою у 2003-му під час відпочинку у Мексиці, тоді обговорювали абсолютно всі, а впізнаваність телезірки зросла ще більше.

А минулого року стало відомо про те, що існує друга частина відео, яка досі зберігається у співака. Про це розповів колишній менеджер Рея Джея та заявив, що той готовий віддати його лише Каньє Весту, оскільки Кардаш`ян є матір`ю його дітей. І, як розповів Вест у своєму інтерв`ю для каналу Hollywood Unlocked, він справді дістав другу частину відео та передав її Кім. 

«Я зустрівся з ним в аеропорту, повернувся нічним рейсом, доставив їй запис о восьмій ранку. Я віддав їй ноутбук і вона заплакала, коли побачила його. Знаєш, чому вона плакала? Це говорить про те, як її часто використовували. Це говорить про те, наскільки люди не любили її, вони просто бачили в ній товар», — поділився репер.

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Фото: Gettyimages
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