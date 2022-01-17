Каньє Вест згадав бойфренда Кім Кардаш'ян Піта Девідсона у новому треці

Звезды / Новости 17 января 2022

Cosmo

Традиція транслювати своє ставлення до ти чи інших людей за допомогою власних текстів міцно закріпилася за реп-виконавцями. Один із останніх прикладів — новий трек Каньє Веста «Easy», в якому той згадав бойфренда Кім Кардаш`ян Піта Девідсона. Користувачі мережі відзначили, що контекст, в якому репер згадав коміка, виглядає доволі загрозливо.

«Бог не дав мені померти в тій аварії (йдеться про аварію 2002 року, яка підштовхнула Каньє до того, щоб втілити в життя мрію стати репером. — Прим. ред.), щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону», — співає Каньє.

«Кому?» — запитує відразу ж після цього голос, дуже схожий на голос Кім.

Нагадаємо, про роман Кардаш`ян та Девідсона стало відомо у листопаді минулого року. З того часу зірки декілька разів потрапляли в об`єктиви папарацці, востаннє — на відпочинку на Багамах. А недавно стало відомо про те, що Каньє Вест зустрічається з акторкою Джулією Фокс — закохані, незважаючи на скептичне ставлення Кім до цієї пари, вже встигли побувати на декількох романтичних побаченнях та знятися у пристрасній спільній фотосесії.