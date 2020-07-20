Канье Уэст признался, что Ким Кардашьян хотела сделать аборт

Звезды / Новости
20 июля 2020
Cosmo

В начале этого месяца стало известно, что Канье будет бороться за пост президента США, а на днях он официально начал свою кампанию и провел встречу с избирателями в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Во время своей эмоциональной речи Канье рассказал много личного. В частности то, что его отец  был против его рождения, но мать сохранила ему жизнь. «Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — отметил музыкант и расплакался. 

Более того, Уэст рассказал, что его жена Ким Кардашьян не была уверена, стоит ли рожать их дочь Норт. «Она позвонила мне, вся в слезах. Сказала, что беременна и хочет сделать аборт. У нее в руках были таблетки». Однако в тот момент Канье получил знак свыше о том, что ребенку стоит жить.

«Я позвонил Ким и сказал, что у нас будет этот ребенок, даже если моя жена подаст на развод после этой речи, это не имеет значения, потому что она родила Норт. Я чуть не убил свою дочь!..», — признался рэпер.

Несмотря на то, что Канье раскритиковал аборты, он выступил за их легализацию. А еще музыкант убежден, что за каждого рожденного ребенка женщинам стоит выплачивать миллион долларов. «У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею», — заявил Уэст.

5 5 1
Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Getty Images/Fotobank.ua
Спецпроекты
Головні б’юті-тренди

2020 року, від яких у захваті весь світ
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Реклама
Читайте также
1
Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ
2
Видео дня: Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости в новом трейлере визуального альбома Бейонсе Black Is King
3
Жизель Бундхен 40!
4
Гвинет Пэлтроу поделилась редким снимком со своей старшей дочерью
5
СМИ: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Пара тщательно скрывала эту беременность, но новость таки попала в СМИ.

Звезды / Новости

Карантин не помешал: принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци

Вот это новости!

COSMO / Тренды

Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ

5 лайфхаків від офіційної візажистки Oriflame Діани Кулькової
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа: «Он не способен на насилие»

Бывшие возлюбленные дали показания в пользу актера, которого Эмбер Херд настойчиво обвиняет в домашнем насилии.

Звезды / Новости

«Надо мной издевались»: Виктория Бекхэм впервые рассказала о буллинге, с которым столкнулась в школе

Неожиданно и очень откровенно.

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Нежные объятия: Кара Делевинь и Кайя Гербер встречаются?

Неужели!

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

Каміллі Паркер-Боулз — 73: як герцогиню привітали королева Єлизавета, Кейт Міддлтон та принц Чарльз 

Приєднуємося до привітань!

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
«Ми перші у світі, хто розробив інноваційне хутро на основі конопель як замінник натуральному та екохутру», – розповіла засновниця бренду DevoHome Оксана Дево
3
Чернослив в шоколаде с орехами: вкусный рецепт полезного десерта
4
Как в 40 лет выглядеть на 25: правила красоты Жизель Бюндхен
5
5 причин любить Жизель Бюндхен
Звезды / Новости

«Я вошла в лучший этап своей жизни»: 47-летняя Камерон Диаз рассказала о материнстве

Как же мы рады за нее!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она была любовью всей моей жизни»: Джим Керри рассказал об отношениях с Рене Зеллвегер в новом интервью

Как мило!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Это интересно

Идеальные пропорции: названы самые красивые женщины из королевских семей

И как из них можно выбрать ту, которая краше?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Эмбер Херд выдала чужую историю о насилии за свою: «Она использовала самый мучительный опыт моей жизни»

В ходе судебных разбирательств с бывшим супругом Джонни Деппом.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Этих отношений не существует»: инсайдер о ссоре Брэда Питта со старшим сыном Мэддоксом

Несмотря на часы семейной терапии и наладившиеся отношения с Анджелиной Джоли.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Порежь меня!»: Эмбер Херд предоставила суду аудиозапись ссоры с Джонни Деппом

Шокирующие подробности прямиком из зала суда!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Эван Шпигель рассказал о том, как относится к бывшему мужу Миранды Керр Орландо Блуму

Дела семейные.

Звезды / Новости

Британская щедрость: что Дэвид и Виктория Бекхэм подарят сыну в честь свадьбы

Вот это да! 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Нашла силы, чтобы спасти сына, но себя не смогла»: появились новые подробности гибели Наи Риверы

Ужасная трагедия. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.