Канье Уэст признался, что Ким Кардашьян хотела сделать аборт

Звезды / Новости 20 июля 2020

Cosmo

В начале этого месяца стало известно, что Канье будет бороться за пост президента США, а на днях он официально начал свою кампанию и провел встречу с избирателями в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Во время своей эмоциональной речи Канье рассказал много личного. В частности то, что его отец был против его рождения, но мать сохранила ему жизнь. «Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — отметил музыкант и расплакался.

Более того, Уэст рассказал, что его жена Ким Кардашьян не была уверена, стоит ли рожать их дочь Норт. «Она позвонила мне, вся в слезах. Сказала, что беременна и хочет сделать аборт. У нее в руках были таблетки». Однако в тот момент Канье получил знак свыше о том, что ребенку стоит жить.

«Я позвонил Ким и сказал, что у нас будет этот ребенок, даже если моя жена подаст на развод после этой речи, это не имеет значения, потому что она родила Норт. Я чуть не убил свою дочь!..», — признался рэпер.

Несмотря на то, что Канье раскритиковал аборты, он выступил за их легализацию. А еще музыкант убежден, что за каждого рожденного ребенка женщинам стоит выплачивать миллион долларов. «У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею», — заявил Уэст.