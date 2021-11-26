Канье Уэст заявил, что будет бороться за сердце Ким Кардашьян

Звезды / Новости
26 ноября 2021
Cosmo

В последнее время имя Ким Кардашьян особенно часто появляется в СМИ. Все из-за нового романа звезды с Питом Дэвидсоном. Бывший супруг Канье Уэст уже прокомментировал эти отношения. А на днях снова высказался, заявив, что намерен бороться за сердце Ким и после развода.

На церковной службе в Лос-Анджелесе Канье поделился, что планирует снова завоевать сердце Ким. Он уверен, что они будут вместе. «Я делал при всех то, что просто неприемлемо для мужа, но сейчас я хочу измениться», — рассказал рэпер. 

Канье заявил, что никому не позволит разрушить его семью: «Я священник в моем доме».

5 5 2
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Как Кейт Миддлтон носит яркое пальто
2
"Мне повезло": бывшая девушка принца Гарри рассказала, почему они расстались
3
Канье Уэст прокомментировал роман Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона
4
Дженнифер Лопес надела жакет украинского бренда
5
Киану Ривз признался, что технически женат на своей коллеге по фильму "Дракула"
Звезды / Новости

Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе «Tequila Sunrise»

Сингл «Tequila Sunrise» стал вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта.

Звезды / Новости

"Было грустно, но мне повезло": бывшая девушка принца Гарри рассказала об их расставании

Очень понимаем

Звезды / Новости

"Это неправильно": Канье Уэст прокомментировал новый роман Ким Кардашьян

Он очень обеспокоен

Звезды / Новости

Киану Ривз признался, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

Такого никто не ожидал!

Звезды / Новости

"Я все еще верю в брак": Дженнифер Лопес призналась, что не против еще раз выйти замуж

Интересно, что думает об этом Бен Аффлек?

Loading...
Звезды / Новости

Шон Пенн планирует снять документальный фильм о военных действиях в Украине

Основная идея фильма — это огласка на весь мир всего, что происходит в Украине последние годы.

Звезды / Новости

«Плачь, маленькая сестренка»: Мэрилин Мэнсон годами занимался насилием и пел об этом в своих песнях

Сокрушительное расследование Rolling Stone.

Звезды / Новости

Без дочери Леи и под руки: Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют вдвоем на Манхэттене

Как в старые добрые времена.  

Звезды / Новости

Адель рассказала о разводе, новом романе и экстремальном похудении в интервью Опре Уинфри

Максимально откровенно. 

Звезды / Новости

Фото дня: Кейт Миддлтон впервые заменила королеву на Дне памяти павших

Тогда как сама Елизвета II отсутствовала из-за проблем со спиной. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Случайность или заговор: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри исчезло из сети

Очень странно.

Звезды / Новости

Самая красивая невеста: Пэрис Хилтон в свадебном платье Oscar de la Renta

Звезда вышла замуж за своего бойфренда Картера Реума.  

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

История любви на берегу океана: Etolubov презентовала видео «Манго»

12 ноября состоялась премьера клипа «Манго» певицы Etolubov. Режиссером выступил Алан Бадоев.  

Звезды / Новости

Хто став найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією People

Це не Кріс Еванс, як всі думали!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Почему я не кричала? Кто научил меня не кричать?»: Эмили Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет

В своей книге «Мое тело».

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.