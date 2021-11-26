Канье Уэст заявил, что будет бороться за сердце Ким Кардашьян

Звезды / Новости 26 ноября 2021

Cosmo

В последнее время имя Ким Кардашьян особенно часто появляется в СМИ. Все из-за нового романа звезды с Питом Дэвидсоном. Бывший супруг Канье Уэст уже прокомментировал эти отношения. А на днях снова высказался, заявив, что намерен бороться за сердце Ким и после развода.

На церковной службе в Лос-Анджелесе Канье поделился, что планирует снова завоевать сердце Ким. Он уверен, что они будут вместе. «Я делал при всех то, что просто неприемлемо для мужа, но сейчас я хочу измениться», — рассказал рэпер.

Канье заявил, что никому не позволит разрушить его семью: «Я священник в моем доме».