Історія одного мему: Кіану Рівз розповів, що насправді відбувається на фото «сумного Кіану»

Звезды / Новости 16 декабря 2021

Cosmo

Не знаємо, прихильниця ти творчості Кіану Рівза чи ні, але не сумніваємося, що ти хоча б раз бачила фото, на якому актор сидить на лавці та з неймовірно сумним виразом обличчя їсть сендвіч. Світлина, зроблена папарацці у 2010 році, вийшла настільки атмосферною, що моментально стала одним із найпопулярніших мемів у мережі.

А про те, що ж насправді відбувалося в момент, коли було зроблене фото, та що він тоді відчував, Рівз розповів у вівторок в шоу Стівена Кольбера, до якого завітав до напередодні виходу фільму «Матриця: Воскресіння» (The Matrix: Resurrections).

«Я просто їм сендвіч! Я про щось думав у той момент, у мене були деякі справи. І я був дуже голодний», — зізнався Кіану.