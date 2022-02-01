Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за поцілунками на вечірці у Нью-Йорку

Звезды / Новости 1 февраля 2022

Cosmo

Новий день — нові чутки про особисте життя зірок. Так, Кару Делевінь і Сієнну Міллер застали за поцілунками у барі Temple у Нью-Йорку. Про це повідомляє видання PageSix з посиланням на інсайдерів. За інформацією очевидців, зірки танцювали разом та цілувалися, що відразу ж спровокувало чутки про їхній роман. Третім у компанії був чоловік — імовірно, бойфренд Міллер.

«Спочатку Сієнна цілувалася з тим високим хлопцем, а потім з Карою. Це була весела ніч», — розповіли інсайдери.

Водночас анонімні джерела, які давно знають Міллер та Делевінь, відзначають, що їх пов`язує лише багаторічна дружба та спільна любов до шалених веселощів.

Самі зірки чутки про свої стосунки поки ніяк не прокоментували.