Кэрри Брэдшоу перепутала традиционные индийские наряды в новом эпизоде продолжения «Секса в большом городе»

Каждый новый эпизод сиквела «И просто так…» вызывает бурю обсуждений, в большинстве своем — не самых положительных. Так, после выхода шестой серии сериала возмутились представители индийской культуры.

Дело в том, что по сюжету Кэрри Брэдшоу посещает традиционный индийский праздник Дивали вместе со своей новой подругой Симой. Для этого она подбирает наряд, созданный индийскими дизайнерами Фальгуни и Шейн Пикок. Однако на праздник Дивали нужно приходить в национальной одежде сари, а Кэрри же по ошибке пришла в совсем другом наряде — в юбке лехенге.

Ok Carrie is apparently wearing a sari (it`s a lengha!!) And what is that in her hair! #andjustlikethat pic.twitter.com/wh1YTcwWjP