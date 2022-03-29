Кеті Перрі емоційно підтримала Україну під час свого концерту у Лас-Вегасі

Звезды / Новости 29 марта 2022

Cosmo

У той час, як Орландо Блум разом з UNICEF допомагає українським біженцям у Молдові, його дружина Кеті Перрі підтримує Україну з великої сцени. Так, днями співачка продемонструвала свою солідарність з українцями під час одного зі своїх концертів у Лас-Вегасі. Зірка попросила фанатів трохи «пошуміти», щоб передати вітання українському народові, та послала президента рф путіна вслід за російським кораблем (відео можна побачити тут).

«Просто зараз я хочу, щоб ви пошуміли для України. Пошуміли для України та послали Путіна нах*й. За Україну! Іди нах*й, Путін», — сказала Кеті.