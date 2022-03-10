Кейт Міддлтон і принц Вільям допомогли сортувати гуманітарну допомогу для українців

Звезды / Новости 10 марта 2022

Cosmo

У середу, 9 березня, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український культурний центр у Лондоні, де поспілкувались з волонтерами і допомогли сортувати та пакувати гуманітарну допомогу, яку надішлють українцям, що потерпають від російської агресії.

«Протягом останніх двох тижнів британські громади та організації об’єдналися, щоб надати життєво важливу підтримку українцям у Великобританії та по всій Європі. Український культурний центр у Лондоні став одним із багатьох осередків організації пожертвувань, матеріальної допомоги та підтримки українців. Робота, яку проводять волонтери, щоб допомога дісталася туди, де вона найбільше потрібна, надихає.

Так само, як і неймовірна щедрість британської публіки. Комітет з надзвичайних ситуацій вже отримав понад 132 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді пожертв і продовжує збирати кошти для підтримки найважливіших гуманітарних зусиль», — повідомили герцоги Кембриджські у соцмережах.

Перша леді України Олена Зеленська подякувала британській королівській родині за підтримку на своїй сторінці у Facebook.