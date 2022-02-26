Кейт Міддлтон та принц Вільям висловилися на підтримку України

Звезды / Новости
26 февраля 2022
Cosmo

Як ми вже писали, у ці важкі для нашої країни часи важливо розуміти, що ми не самі. Підтримку українцям висловлюють десятки і сотні тисяч людей, котрі збираються на мітинги проти російської агресії у різних містах Європи і не тільки, і навіть члени королівської родини, які, за протоколом, мають утримуватися від афішування своєї політичної позиції. Так, на підтримку України сьогодні висловилися Кейт Міддлтон та принц Вільям. 

«У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді і дізналися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє», — написали герцоги Кембриджські.

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Фото: Gettyimages
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