Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за «Матрицу» фонду борьбы с лейкемией

Звезды / Новости 4 января 2022

Cosmo

С момента выхода первой части франшизы «Матрица» прошло более 20 лет, но только сейчас стало известно, что в 1999 году главная звезда фильма — Киану Ривз — пожертвовал 70 процентов своего гонорара за съемки фонду, который занимается исследованием лейкемии. К тому времени младшая сестра актера Ким, у которой диагностировали болезнь в 1991 году, боролась с ней уже в течение восьми лет.

«Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней», — говорил Киану в одном из интервью.

Киану Ривз и его сестры: слева — Ким, справа — Карина

Кроме того, в то время Ривз стал опекуном своей сестры, а позже основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком. После 10 лет борьбы заболевание Ким удалось довести до ремиссии, сейчас женщине 55 лет.