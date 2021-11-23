Киану Ривз признался, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

Звезды / Новости 23 ноября 2021

Cosmo

Несмотря на серьезные отношения с художницей Александрой Грант, Киану Ривз по-прежнему считается одним из завидных холостяков. По крайней мере, так было до сегодняшних новостей. СМИ взорвала новость о том, что актер давно женат на коллеге по фильму «Дракула» Вайноне Райдер.

Правда, брак этот скорее технический, чем по большой любви. Актер рассказал Esquire, что их венчание с Вайноной состоялось прямо во время съемок «Дракулы» Фрэнсиса Копполы еще в 1992-м. В этой сцене приняли участие настоящие священники, поэтому коллеги действительно поженились.

«Вайнона говорит, мы женаты. Коппола утвержает, что мы женаты. Поэтому я думаю, что это так. Мы таки женаты», — прокомментировал Киану.