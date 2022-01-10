Как Ким Кардашьян отреагировала на роман Канье Уэста и Джулии Фокс

Звезды / Новости 10 января 2022

Cosmo

Роман Канье Уэста и Джулии Фокс набирает обороты — звезды успели сняться в чувственной совместной фотосессии на своем втором свидании, а инсайдеры отмечают, что они являются «родственными душами». Однако Ким Кардашьян, похоже, в серьезность новых отношений супруга не верит.

«Ким считает забавным тот факт, что Канье, который совсем недавно умолял ее вернуться, теперь демонстрирует всему городу свою новую девушку. Она знает, что это несерьезно — просто типичная шутка Канье. По мнению Ким, это еще одна отчаянная попытка заставить ее ревновать», — рассказали приближенные источники изданию The Sun.

Также инсайдеры отметили, что все, что сейчас волнует Кардашьян в отношении Уэста, — это воспитание их четверых детей.