Компания, акции которой упали после премьеры продолжения «Секса в большом городе», «воскресила» главного героя сериала

Звезды / Новости
15 декабря 2021
Cosmo

Осторожно, спойлеры!

Многие уже успели посмотреть и обсудить нашумевшее продолжение культового сериала «Секс в большом городе», в котором с возлюбленным Кэрри, Мистером Бигом, происходит несчастный случай после занятий на тренажере компании Peloton.

После премьеры акции Peloton, выпускающей спортивные тренажеры, резко упали, но руководство отреагировало молниеносно и сделало гениальный маркетинговый ход!

Компания сняла рекламный ролик, в котором «воскресила» героя Криса Нота: в видео показана другая версия развития событий — Мистер Биг не умер, а…сбежал со своей любовницей и по совместительству тренером. Пока парочка попивает вино у камина, голос за кадром (принадлежащий Райану Рейнольдсу) сообщает: спорт и велотренажер полезны для здоровья!

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Фото: кадры из фильма
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