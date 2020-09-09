Конец эпохи: шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет существования

Звезды / Новости 9 сентября 2020

Cosmo

Если ты так же, как и мы, всегда узнавала новости о жизни сестер Кардашьян-Дженнер первой из их семейного шоу, у Ким для тебя плохие новости: «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет существования. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли сложное решение попрощаться с «Семейством Кардашьян». После 14 лет, 20 сезонов, сотен эпизодов и многочисленных спин-оффов. Я невероятно благодарна всем, кто смотрел и поддерживал меня и мою семью на протяжении этих 14 потрясающих лет. Это шоу сделало нам теми, кто мы есть, и я навсегда в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и тем самым навсегда изменил нашу жизнь», — отметила Ким.

Последняя серия, по словам звезды, выйдет на экраны в начале 2021 года.