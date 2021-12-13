Конец истории: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с Канье Уэстом 

На днях Канье Уэст предпринял очередную попытку вернуть Ким Кардашьян — рэпер публично обратился к бывшей возлюбленной и матери сових детей во время совместного концерта с Дрейком в Лос-Анджелесе. «Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне прямо сейчас. Если говорить точнее — ты, Кимберли», — произнес со сцены он.

И пока в сети обсуждали романтический поступок Уэста, портал TMZ сообщил, что звезда подала документы на расторжение брака со своим супругом и попросила восстановить ее девичью фамилию.

Напомним, о том, что супруги разводятся, стало известно в феврале этого года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Верховный суд Лос-Анджелеса и представители Ким, которые подтвердили, что зезда подала документы о разводе. С тех пор рэпер успел публично признаться в том, что изменял жене, и попасть в объективы папарации с компании Ирины Шейк и 22-летней модели Винетрии. А вот Кардашьян сейчас встречается с комиком Питом Дэвидсоном.