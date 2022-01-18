Копія мами: 17-річна донька Моніки Беллуччі Дева знялась у чуттєвій фотосессії 

Звезды / Новости
18 января 2022
Cosmo

17-річна Дева Кассель має всі шанси повторити чи навіть перевершити успіх своєї мами Моніки Беллуччі — юна красуня вже неодноразово з`являлася на обкладинках глянцю та брала участь у показах легендарних світових брендів. А нещодавно модель знялась у неймовірно чуттєвій фотосесії, автором якої став фешн-фотограф Бастієн Барад.

На світлинах Дева позує у різних за настроєм, але однаково звабливих образах. А фолловери вкотре відзначають схожість дівчини з її зірковою мамою. 

Прекрасна!

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Фото: instagram.com/d.casseluxxi
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